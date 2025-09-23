Up next

Upcoming Diesel World Events – December 2025

December 6, 2025
Small Town Get Down
Inverness, FL

December 5th-7th
Turkey Drag
Lone Oak, TX

December 11-13, 2025
PRI SHOW 2025
Indianapolis, IN

Do you own or run an event in the diesel world?

Add your event to our directory at www.motortopia.com/event-directory so we can keep this list up to date month to month!”

